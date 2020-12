Morte Maradona: “Lo hanno ucciso”, la versione dell’avvocato coinvolto (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Maradona sarebbe stato ucciso, perchè con lui era diventato ormai possibile confrontarsi, perso com’era nell’alcol. Maradona avvocato infermiera (Facebook)L’ultima bomba, dall’Argentina, di ciò che si immagina possa diventare un caso aperto 24 ore su 24 per chissà quanto tempo ancora, arriva dall’avvocato dell’infermiera che è rimasta con Diego Armando Maradona negli ultimi giorni di vita del campione. Maradona era alcolizzato, al punto da non accettare alcun aiuto, da nessuno. Non voleva collaborare Diego, non voleva rinunciare a questa sua, ennesima dipendenza. Il legale racconta del giorno del suo compleanno. La sera prima aveva bevuto fino alle 5 di mattina. Tre ore dopo, lo hanno svegliato per accompagnarlo ad un evento organizzato in suo onore. Immaginabile quali possano essere ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020)sarebbe stato ucciso, perchè con lui era diventato ormai possibile confrontarsi, perso com’era nell’alcol.avvocato infermiera (Facebook)L’ultima bomba, dall’Argentina, di ciò che si immagina possa diventare un caso aperto 24 ore su 24 per chissà quanto tempo ancora, arriva dall’avvocato dell’infermiera che è rimasta con Diego Armandonegli ultimi giorni di vita del campione.era alcolizzato, al punto da non accettare alcun aiuto, da nessuno. Non voleva collaborare Diego, non voleva rinunciare a questa sua, ennesima dipendenza. Il legale racconta del giorno del suo compleanno. La sera prima aveva bevuto fino alle 5 di mattina. Tre ore dopo, losvegliato per accompagnarlo ad un evento organizzato in suo onore. Immaginabile quali possano essere ...

