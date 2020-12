Morata | “Ci siamo quasi | continuiamo così e i risultati arriveranno”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ancora a segno Alvaro: sono sei i centri fin qui in Champions League. L’attaccante della Juventus ai microfoni di Sky ha parlato della gara con la Dinamo Kiev. “È stata un’altra vittoria importante. Ci manca poco, piccoli dettagli, serve mettere più attenzione e iarriveranno. Nessuno nasce pronto per tutte le sfide. Ci sono tanti giocatori nuovi e serve tempo per adattarci. Il problema che non c’è tempo per farlo qui. Bisogna adattarsi subito altrimenti si perdono punti, si impara come tutto. Bisogna continuare’. Sull’espulsione rimediata sabato scorso a Benevento: “Purtroppo non potrò giocare in campionato, chiedo scusa all’arbitro“. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.