Monza-Vicenza, stasera il recupero della 3a giornata di Serie B (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Questa sera andrà in scena Monza–Vicenza, partita che vale per il recupero della terza giornata, rinviata causa Covid. Il risultato di questo match sarà importante ai fini della classifica. Una vittoria, infatti, permetterebbe a entrambe le compagini di avvicinarsi ai propri obiettivi. Il Monza vede la zona playoff Il Monza è reduce da un filotto di risultati positivi che ormai dura da quattro giornate. Nell'ultimo turno, contro la Reggina, è arrivata un'altra vittoria, una vittoria nettissima: insomma, la squadra di Brocchi pare finalmente aver ingranato. Una vittoria contro il Vicenza, traslerebbe il Monza a 16 punti, in piena zona playoff. Sin da subito, la società è stata chiara ponendo come obiettivo quello ...

