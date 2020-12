Montesarchio | lettera di Damiano alla comunità | “Sarà un Natale anomalo | senza sfarzo”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAttraverso unaaperta, il sindaco diFrancosi è rivolto ai suoi concittadini per spiegare le decisioni prese in vista del2020: “Cari concittadini, quello che vivremo è, evidentemente e purtroppo, un. E’ la festa che ci è più cara, ma arriva in un periodo purtroppo non bello. Per questo, come sindaco e a nome dell’amministrazione voglio spiegare le decisioni che abbiamo preso: Abbiamo ritenuto intollerabile e irrispettoso ogni tipo di sfarzo e doveroso dunque impostare le nostre scelte all’insegna della solidarietà: la nostra città non sarà illuminata ovunque come negli anni precedenti, ma ci saranno alcuni punti simbolo in piazza e nelle frazioni. I fondi che sarebbero stati utilizzati per manifestazioni, ...