Montesarchio | arriva l’ordinanza del sindaco Damiano | “Scuole chiuse fino al 7 gennaio”

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn mattinata il primo cittadino Franco, accompagnato dal viceAntonio De Mizio, e dalla Giunta, ha ricevuto i dirigenti scolastici del territorio e una delegazione di rappresentanti dei genitori.“L’incontro c’è stato perché nella giornata di domani scadono gli effetti della mia ordinanza di chiusura delle scuole. Sulla base delle indicazioni ricevute – commenta il primo cittadino – e dopo aver sentito le istanze dei dirigenti e dei genitori, e le relative preoccupazioni, abbiamo deciso di prolungare la chiusura delle scuole del territorioal prossimo 7 gennaio. Ho provveduto a firmare un’ordinanza in tal senso”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Montesarchio arriva

Il Sannio Quotidiano

In mattinata il primo cittadino Franco Damiano, accompagnato dal vicesindaco Antonio De Mizio, e dalla Giunta, ha ricevuto i dirigenti scolastici del territorio e una delegazione di rappresentanti dei ...Scuole ancora chiuse in Campania, da Torre delGreco a Pomigliano D’Arco a Montesarchio ad Agropoli. Così come Caserta, almeno fino ai primi dicembre ma già arrivano altre ordinanze di chiusura che pro ...