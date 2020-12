Milano | un uomo cerca di stuprarla a CityLife | lei lo picchia e riesce a salvarsi

Ultime Notizie dalla rete : Milano uomo

Fanpage.it

Abbiamo accettato di chattare con una sconosciuta dopo un contatto su Instagram. Fra richieste di denaro, preghiere per un misterioso zio con la malaria e bonifici in Africa. E un finale a sorpresa.I responsabili del centro hanno formalizzato la denuncia in questura, mentre i familiari hanno lanciato l'allarme sui social ...