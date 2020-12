Milan, Pioli negativo: in panchina domani contro il Celtic (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Stefano Pioli è risultato negativo al tampone per il coronavirus. domani sarà in panchina contro il Celtic Il tecnico del Milan Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone per il coronavirus. I due erano risultati positivi rispettivamente il 16 e il 17 novembre scorso. Oggi torneranno a dirigere l’allenamento e domani saranno regolarmente in panchina per la sfida di Europa League contro il Celtic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Stefanoè risultatoal tampone per il coronavirus.sarà inilIl tecnico delStefanoe il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone per il coronavirus. I due erano risultati positivi rispettivamente il 16 e il 17 novembre scorso. Oggi torneranno a dirigere l’allenamento esaranno regolarmente inper la sfida di Europa Leagueil. Leggi su Calcionews24.com

