Milan, per l'ex Sacchi è da Scudetto: "Importante seguire direttive Pioli e nell'aiuto di Ibra" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Milan domani sarà impegnato in Europa League e si rituffa spinto dall'entusiasmo dopo la vittoria in campionato con la Fiorentina. I tifosi Milanisti sognano lo Scudetto nonostante tecnico e calciatori mantengono un profilo basso. L'ex allenatore rossonero Sacchi crede sia possibile che la squadra di Pioli possa mettere le mani sul tricolore e lo spiega nella sua consueta analisi sulla Gazzetta dello Sport. Gazidis, Maldini, Massara eccetera dimostrano grande coesione, serietà e competenza -scrive Sacchi-. Per importanza il club viene prima della squadra così come questa viene prima di qualsiasi singolo. La società è nel momento più decisivo, e senza questa è difficilissimo avere successi (Juventus docet). Quando in un club c'è orgoglio, senso di appartenenza, un obiettivo ...

