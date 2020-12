Milan | due obiettivi per la difesa | il primo è Kabak dello Schalke 04

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ozanè il principale obiettivo di mercato delper la prossima sessione di mercato. Ecco la possibile offerta Secondo quanto riferito da CorriereSport, ilnel corso della prossima sessione di mercato punterà a rinforzare la. Ilnome sulla lista è quello di Ozan04, per il quale i rossoneri offriranno 15 milioni più bonus legati alla qualificazione in Champions League. Allo stesso tempo i rossoneri continuano a puntare Mohamed SimakanStrasburgo. Leggi su Calcionews24.com

reportrai3 : I registi dell'ingresso del fondo Elliott nel #Milan, sono due finanzieri, Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione.… - reportrai3 : «Nella partita #Milan, Elliott dà una mano al cinese e indirettamente alla Fininvest, cioè indirettamente permette… - reportrai3 : Chi sono i veri proprietari del #Milan? #Report da rivedere: 'C'erano un presidente, un cinese e due napoletani..… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Obiettivo difensore: due i nomi in pole position - GuidoAndrea6 : @IvanWien92 @LukeRedblack @AVediamo @pisto_gol Sei riuscito a scrivere due cazzate in una frase. SEI INTERISTA. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan due

Calcio Style

La Giuria selezionatrice, che può vantare nomi di spessore (su tutti il noto giornalista Darwin Pastorin e il Direttore di Calcio 2000 Fabrizio Ponciroli), ha stilato la lista delle nomination: BIGLIA ...Il Milan che non entra in Champions League da 6-7 anni è qualcosa che non si può sentire. Noi abbiamo intrapreso un percorso due anni fa - conclude - che ci deve portare non solo a qualificarci in ...