Milan | dalla negatività di Pioli e Murelli alla corsa contro il tempo di Ibra

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nella gara di Europa Leagueil Celtic torneranno in panchina, negativi al tampone dillo di ieri. Sebbene Ismael Bennacer sia recuperato, non è da escludere chegli scozzesi potrebbe arrivare la terza partita di fila da titolare per Tonali, in questo caso il centrocampista algerino avrebbe un po’ più diper ritrovare il passo e rientrerebbe dal 1? domenica sera in campionato. Per Zlatanhimovic è unail, ma difficilmente sarà in campola Sampdoria, dovrebbe in ogni caso tornare la settimana prossima.Rafael Leao sta cercando di bruciare le tappe, il portoghese è ai box per un problema muscolare rimediato durante l’ultima sosta per ...