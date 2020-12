Milan, buone notizie per i rossoneri: Pioli e il vice Murelli negativi al tampone per il Covid (Di mercoledì 2 dicembre 2020) buone notizie in casa Milan.Stefano Pioli e il suo vice, Giacomo Murelli, sono risultati negativi al test del Coronavirus: un recupero importante per i rossoneri - dopo più di 17 giorni di isolamento -, che domani sfideranno il Celtic a San Siro per conquistare la qualificazione al prossimo turno di Europa League.La notizia, è stata annunciata e diffusa direttamente dal Milan, con una nota ufficiale pubblicata stamane sul proprio sito di riferimento: "Il tecnico Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone effettuato ieri. Pioli e Murelli oggi dirigeranno l'allenamento e domani sera ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 dicembre 2020)in casa.Stefanoe il suo, Giacomo, sono risultatial test del Coronavirus: un recupero importante per i- dopo più di 17 giorni di isolamento -, che domani sfideranno il Celtic a San Siro per conquistare la qualificazione al prossimo turno di Europa League.La notizia, è stata annunciata e diffusa direttamente dal, con una nota ufficiale pubblicata stamane sul proprio sito di riferimento: "Il tecnico Stefanoe il suoGiacomosono risultatialeffettuato ieri.oggi dirigeranno l'allenamento e domani sera ...

