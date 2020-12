"Migrante ha paura dello spirito maligno". E il giudice che fa? Gli dà l'asilo

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Il nigeriano in fuga dalle maledizioni dei parenti per non diventare sciamano. Per la Commissione non era credibile Eccoci qua. C'è di tutto. Ci sono lo sciamano capace di uccidere chiunque si metta contro di lui, il figlio destinato a succedergli, gli attacchi di asma, i poteri spirituali. Ci sono i malefici della famiglia, i decessi inattesi, il mar Mediterraneo capace di "costituire un ostacolo allo". La migrazione. Può sembrare una storia pittoresca, e forse lo è davvero, ma è proprio così che un nigeriano nel 2018 ha ottenuto dal Tribunale di Bologna il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Abdul, così lo chiameremo, è cristiano pentacostale, ha studiato solo alla scuola primaria ed è analfabeta. Per sopravvivere in Nigeria realizza sculture in legno, di quelle che in Italia alcuni ...