Mick Schumacher firma con Haas

Mick Schumacher, figlio del mitico Michael, firma con Haas per la stagione 2021 di F1. Il tedesco, 21 anni, campione di Formula 3, membro del Ferrari Driver Academy e campione uscente di F2, finalmente il prossimo anno correrà il campionato di Formula 1. Dopo 9 anni finalmente rivedremo uno Schumacher correre in F1.

Mick Schumacher in Haas nel 2021

Dopo l'addio di Romain Grosjean e Kevin Magnussen dalla Haas, due nuovi posti si sono liberati e senza pensarci due volte il giovane Schumacher ha firmato un contratto con la Haas per la prossima stagione di F1, affiancando così il giovane pilota russo Nikita Mazepin. Nato nel 1999, quando suo padre, il grande Michael ...

