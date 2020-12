Mick Schumacher correrà in F1, è il nuovo pilota della Haas: “Hanno avuto fiducia in me, ora potrò esprimere il mio potenziale” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Mick Schumacher è un nuovo pilota della Haas e correrà in Formula 1 nel 2021. L’ufficialità è arrivata tramite una nota della scuderia statunitense. Si compie cosi’ uno dei matrimoni più attesi degli ultimi anni, ovvero da quando il figlio di Michael Schumacher aveva fatto la sua comparsa all’interno del circus. “Hanno avuto fiducia in me e mi hanno messo in condizione di esprimere al meglio il mio potenziale”, ha commentato il 21enne pilota tedesco ringraziando, tra gli altri, anche la Scuderia Ferrari e la Ferrari Driver Academy. “Ho sempre creduto che sarei riuscito a realizzare il sogno di arrivare in Formula 1 – ha aggiunto -. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020)è unin Formula 1 nel 2021. L’ufficialità è arrivata tramite una notascuderia statunitense. Si compie cosi’ uno dei matrimoni più attesi degli ultimi anni, ovvero da quando il figlio di Michaelaveva fatto la sua comparsa all’interno del circus.in me e mi hanno messo in condizione dial meglio il mio, ha commentato il 21ennetedesco ringraziando, tra gli altri, anche la Scuderia Ferrari e la Ferrari Driver Academy. “Ho sempre creduto che sarei riuscito a realizzare il sogno di arrivare in Formula 1 – ha aggiunto -. ...

