“Mi ha rapito il cuore” | Francesco Renga | dichiarazione a sorpresa

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La sorprendente rivelazione distupisce tutti: “Mi hail. Ecco cosa ha detto esattamente il cantante.. Fonte: Instagram, già prima dell’inizio della nuova edizione di All together now, non ha nascosto la propria soddisfazione circa la sua partecipazione al programma al fianco di Rita Pavone, J-Ax, Anna Tatangelo e, ovviamente, la padrona di casa Michelle Hunziker. “Mi hail. Ha detto in riferimento ad una delle sue colleghe di questa entusiasmante avventura. Ma a chi era destinata questa? “Mi hail: la ...