METEO Italia Altra NEVE al Nord fino in pianura MALTEMPO sino Immacolata

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)ALL’2020, ANALISI E PREVISIONE Laè arrivata in Val Padana, abbastanza diffusamente anche se non in modo omogeneo, per l’intrusione d’aria fredda richiamata da est. Le nevicate sono state più intense tra Emilia centro-occidentale, bassa Lombardia, basso Piemonte e settori centrali del Veneto, dove i fiocchi si sono depositati favorendo alcuni centimetri d’accumulo anche in. Ilcolpisce anche il resto d’. Dicembre sta mostrando quindi un volto subito molto dinamico e di stampo tipicamente invernale, dopo un novembre che era trascorso dominato dall’anticiclone. Piogge e rovesci si estendono dalla Sardegna alle regioni tirreniche, con la perturbazione in lento movimento verso il Sud. Nevica anche lungo l’Appennino ...