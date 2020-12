'Messa di Natale alle 20, nessun limite a tavola. Dal 20 dicembre divieto di spostamento tra regioni' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A che ora sarà la Messa di Natale ? In attesa del nuovo dpcm con le misure anti che dovrebbe arrivare domani, la sottosegretario alla Salute Sandra Zampa (Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A che ora sarà ladi? In attesa del nuovo dpcm con le misure anti che dovrebbe arrivare domani, la sottosegretario alla Salute Sandra Zampa (Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su ...

LegaSalvini : Messa di Natale, Mons. Massimo Camisasca: 'Non capisco come mai il virus circoli meno alle 20 e più alle 24'. - antoniospadaro : Oggi sul Fatto quotidiano un mio commento sulla questione dell’orario della Messa della notte di #Natale in tempo d… - NicolaPorro : Ci mancava l'Europa che propone lo “???????? ???????? ?????????? ???? ???????????? ???? ????????????????” per sostituirle con “eventi online o in… - Mikepub1 : RT @AzzurraBarbuto: Si può andare dal parrucchiere, nei negozi, a scuola, sui mezzi pubblici affollati, in lavanderia, al bar, purché si be… - mariavenera2 : RT @Antonio_Tajani: A #Natale, garantendo la sicurezza di tutti, vogliamo andare a Messa. Grazie alla @EU_Commission per aver modificato le… -