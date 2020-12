MES, via libera a riforma: tensione alle (Cinque) Stelle (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il MES – come Belzebù – continua ad agitare le acque del mare – già in tempesta – in cui naviga a fatica la maggioranza. Messa momentaneamente in stand by in scia allo scoppio della crisi Covid, la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) nelle scorse ore è diventata realtà. Semaforo verde dei ministri dell’economia della zona euro alla modifica del trattato che ridisegna, di fatto, gli aiuti tradizionali del Mes (non la linea dedicata alla pandemia istituita lo scorso marzo), con l’obiettivo di prevenire le crisi invece che curarle, una volta scoppiate, con i dolorosi programmi di aggiustamento che sono costati al Mes la sua (pessima) fama. Obiettivo della riforma, avviata oltre due anni fa, rafforzare e semplificare l’uso degli strumenti a disposizione del Mes prima del salvataggio di un Paese, ovvero le linee di credito precauzionali, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il MES – come Belzebù – continua ad agitare le acque del mare – già in tempesta – in cui naviga a fatica la maggioranza. Messa momentaneamente in stand by in scia allo scoppio della crisi Covid, ladel Meccanismo europeo di stabilità (Mes) nelle scorse ore è diventata realtà. Semaforo verde dei ministri dell’economia della zona euro alla modifica del trattato che ridisegna, di fatto, gli aiuti tradizionali del Mes (non la linea dedicata alla pandemia istituita lo scorso marzo), con l’obiettivo di prevenire le crisi invece che curarle, una volta scoppiate, con i dolorosi programmi di aggiustamento che sono costati al Mes la sua (pessima) fama. Obiettivo della, avviata oltre due anni fa, rafforzare e semplificare l’uso degli strumenti a disposizione del Mes prima del salvataggio di un Paese, ovvero le linee di credito precauzionali, ...

