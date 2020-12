Menù della Vigilia | ricette light e vegetariane

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilpuò essere anche super leggero e vegetariano, oggi scopriremo le migliorie facili per trascorrere in compagnia e in famiglia, il momentotavola con gusto, per goderci una delle scene più belle dell’anno. In molti, in occasione delle festività natalizie, preferiscono consumare dei piatti tipici vegetariani, in alternativa le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it