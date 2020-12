Medici morti Covid a Napoli: addio a Cosimo e Paola, erano marito e moglie (Di mercoledì 2 dicembre 2020) marito e moglie sono andati a sei giorni di distanza, stroncati dal Coronavirus. Due Medici in pensione, al servizio all’ospedale Cardarelli per tanti anni. Melito, in provincia Napoli, nel giro di una settimana piange la perdita di Cosimo Russo, 73enne ortopedico, e Paola De Masi, 60enne anestesista. Hanno contratto insieme il Covid, ma Cosimo se ne è andato prima, il 23 novembre scorso. La dott.ssa De Masi ha lottato nella settimana successiva: a lungo è stata ricoverata in terapia intensiva. Ieri però anche il suo cuore ha smesso di battere. La coppia lascia due figlie. Cosimo e Paola uccisi dal Covid: Napoli piange due suoi Medici morti da ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020)sono andati a sei giorni di distanza, stroncati dal Coronavirus. Duein pensione, al servizio all’ospedale Cardarelli per tanti anni. Melito, in provincia, nel giro di una settimana piange la perdita diRusso, 73enne ortopedico, eDe Masi, 60enne anestesista. Hanno contratto insieme il, mase ne è andato prima, il 23 novembre scorso. La dott.ssa De Masi ha lottato nella settimana successiva: a lungo è stata ricoverata in terapia intensiva. Ieri però anche il suo cuore ha smesso di battere. La coppia lascia due figlie.uccisi dalpiange due suoida ...

