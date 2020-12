Maxi riclaggio da 500 miliardi di euro | come le mafie condizionano l’economia mondiale

Leggi su leurispes

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il quotidiano on line Corriere della Calabria del 27 novembre scorso pubblica un articolo a firma Pablo Petrasso che riferisce i risultati dell’operazione “Ephimeos” della Direzione distrettuale di Reggio Calabria, avente ad oggetto una gigantesca operazione di riciclaggio internazionale, di dimensioni sinora senza precedenti. Dalle intercettazioni condotte con il sistema trojan, si apprende infatti che è in gioco la somma di ben 500di, in bond, accumulata da esponenti di Mafia siciliana, Camorra e ’Ndrangheta, frutto delle varie attività criminose condotte negli ultimi anni. Accanto a questa ingente somma, si aggiungevano 36pronti “cash”. Il protagonista principale è un personaggio del tutto sconosciuto sinora alle cronache giudiziarie, originario di Palmi, tale Roberto Recordare, che gli inquirenti ...