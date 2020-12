Matteo Salvini “rovinato” da Augias a Cartabianca: «Dall’Ungheria ai cani per ciechi» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Corrado Augias attacca Matteo Salvini a Cartabianca. E’ successo ieri, Martedì primo Dicembre, nella puntata in onda su Rai 3. Gli ospiti di Bianca Berlinguer discutono le misure che verranno adottate dal Governo in vista del periodo Natalizio imminente. Augias punta il dito su Salvini dicendo che lui è il primo a non seguire le direttive che limitano gli spostamenti. >> Nuovo Dpcm di Natale, il governo valuta la chiusura dei Comuni durante i giorni di festa Augias su Matteo Salvini: «Salvini dal vivo è impressionante» Il giornalista ed ex politico, Corrado Augias è stato ospite ieri, Martedì primo Dicembre al programma condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. Durante il talk si è ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Corradoattacca. E’ successo ieri, Martedì primo Dicembre, nella puntata in onda su Rai 3. Gli ospiti di Bianca Berlinguer discutono le misure che verranno adottate dal Governo in vista del periodo Natalizio imminente.punta il dito sudicendo che lui è il primo a non seguire le direttive che limitano gli spostamenti. >> Nuovo Dpcm di Natale, il governo valuta la chiusura dei Comuni durante i giorni di festasu: «dal vivo è impressionante» Il giornalista ed ex politico, Corradoè stato ospite ieri, Martedì primo Dicembre al programma condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. Durante il talk si è ...

