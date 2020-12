Matteo avverte Silvio. Fuori dal Centrodestra chi vota Sì al Mes. Stavolta a cedere è Berlusconi. Forza Italia si opporrà alla riforma (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La posizione della Lega e di Fratelli d’Italia sul Mes è sempre stata chiara, cristallina: un no secco, senza se e senza ma, con o senza condizionalità, riforma o non riforma. Il no è sempre stato perentorio ed inappellabile. Molto diversa, anzi opposta, la posizione dell’alleato forzista, che sull’eventuale ricorso al Mes sanitario è sempre stato possibilista. Almeno fino ieri, quando dopo mesi di distinguo è passata la linea dettata da FdI e soprattutto dalla Lega, che sul controverso argomento ha lanciato a Silvio Berlusconi un vero e proprio ultimatum: chi vota a favore del Mes non sarà più compagno di strada della Lega. A formulare l’aut aut è lo stesso Matteo Salvini che mette in chiaro come la riforma del regolamento del Mes, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La posizione della Lega e di Fratelli d’sul Mes è sempre stata chiara, cristallina: un no secco, senza se e senza ma, con o senza condizionalità,o non. Il no è sempre stato perentorio ed inappellabile. Molto diversa, anzi opposta, la posizione dell’alleato forzista, che sull’eventuale ricorso al Mes sanitario è sempre stato possibilista. Almeno fino ieri, quando dopo mesi di distinguo è passata la linea dettata da FdI e soprattutto dLega, che sul controverso argomento ha lanciato aun vero e proprio ultimatum: chia favore del Mes non sarà più compagno di strada della Lega. A formulare l’aut aut è lo stessoSalvini che mette in chiaro come ladel regolamento del Mes, ...

clikservernet : Matteo avverte Silvio. Fuori dal Centrodestra chi vota Sì al Mes. Stavolta a cedere è Berlusconi. Forza Italia si o… - Noovyis : (Matteo avverte Silvio. Fuori dal Centrodestra chi vota Sì al Mes. Stavolta a cedere è Berlusconi. Forza Italia si… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: 'Chiamo Mattarella'. Matteo #Salvini avverte #Pd e #M5s prima della presentazione alla Camera della fiducia per smante… - ricatti88 : RT @Libero_official: 'Chiamo Mattarella'. Matteo #Salvini avverte #Pd e #M5s prima della presentazione alla Camera della fiducia per smante… - Mariang47614228 : RT @Libero_official: 'Chiamo Mattarella'. Matteo #Salvini avverte #Pd e #M5s prima della presentazione alla Camera della fiducia per smante… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo avverte Matteo avverte Silvio. Fuori dal Centrodestra chi vota Sì al Mes. Stavolta a cedere è Berlusconi. Forza Italia si opporrà alla riforma LA NOTIZIA Paradosso Mes, sì per dire no

Doppio paradosso italiano per il Mes. Il 9 dicembre, al Senato, il M5s voterà sì alla riforma del Mes per dire no al Mes, facendo mettere nero su bianco al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, c ...

Mes, Salvini avverte: “Se l’opposizione vota la riforma si separa dalla Lega”

ROMA - "Chiunque in Parlamento approverà questo oltraggio e danno per l'Italia e le generazioni future, si prende una grande responsabilità. Se lo fa la ...

Doppio paradosso italiano per il Mes. Il 9 dicembre, al Senato, il M5s voterà sì alla riforma del Mes per dire no al Mes, facendo mettere nero su bianco al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, c ...ROMA - "Chiunque in Parlamento approverà questo oltraggio e danno per l'Italia e le generazioni future, si prende una grande responsabilità. Se lo fa la ...