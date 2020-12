Matrimonio diventa focolaio Covid | decine di infetti dopo il pranzo Perché ci sono stati così tanti contagiati

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un momento di festa nel pieno della seconda ondata: 34 invitati a une il virus che corre ‘inspiegabilmente’ contagiando ben 21 persone. Ilsi è svolto a Pavia, nei primi giorni di ottobre, una coppia è convolata a nozze in presenza di pochi intimi ma ciò non è bastato per rallentare il contagio da coronavirus e, anzi, ha dato il via a unche ha interessato quasi 50 persone. Il caso, riportato dal Corriere della sera, è stato descritto da Maicol Andrea Rossi, tirocinante della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva presso l’Osservatorio epidemiologico di Vercelli. Per Fabrizio Faggiano, professore di Medicina Traslazionale Università del Piemonte Orientale, è la dimostrazione di quanto sia pericolosa la convivialità, specie nella stagione invernale.“Il coronavirus va a nozze in ...