«Matrimonio a prima vista» | la rivincita grandiosa di Nicole Soria

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quella di Nicole Soria è la parabola degli «ultimi che saranno i primi», di una rivincita silenziosa, che nel suo manifestarsi non si è fregiata di niente, nemmeno di quell’umana soddisfazione che sarebbe potuta derivare dal confronto con terzi. Nicole Soria, che a Matrimonio a prima vista, sembrava destinata al fallimento – coniugale, mai personale –, ha concluso il proprio «esperimento» con il sorriso sulle labbra e una sola richiesta, la solitudine. La rossa, cui il marito Andrea ha detto un timido «sì» per mollarla malamente non appena le telecamere si sono spente, ha preteso di fare l’ultimo confronto da sé, con i tre esperti del programma, non con i compagni di avventura. E dietro quella sua decisione si è avuta tutta la maturità di una donna determinata a recidere ogni legame con persone e fatti potenzialmente tossici, negativi.