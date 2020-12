Massimo Ranieri Qui E Adesso: il “fratellino” Tiziano Ferro, Maradona e il sogno di Sanremo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Massimo Ranieri presenta Qui E Adesso, il nuovo album già disponibile nei negozi e in digitale. Da domani sarà su Rai3 con lo show che porta lo stesso titolo del disco. In una conferenza stampa particolarmente piacevole, l’artista si lascia andare a una serie di ricordi del passato, complici alcuni dei brani che ha voluto rispolverare e ripubblicare in nuove versioni. Il Coronavirus e il distanziamento “Mi sembra un incubo quello che stiamo facendo da un anno a questa parte. Mi manca stringerci la mano, abbracciarci, toccarci, è fondamentale. Vivo il Covid come lo stanno vivendo tutti, speranzoso. Leggevo poco fa che il ministro Speranza diceva che il vaccino sarà gratis per tutti”. Dopo la pandemia riprenderà le tournée in teatro che è stato costretto ad interrompere. Lo spettacolo Qui E Adesso su ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020)presenta Qui E, il nuovo album già disponibile nei negozi e in digitale. Da domani sarà su Rai3 con lo show che porta lo stesso titolo del disco. In una conferenza stampa particolarmente piacevole, l’artista si lascia andare a una serie di ricordi del passato, complici alcuni dei brani che ha voluto rispolverare e ripubblicare in nuove versioni. Il Coronavirus e il distanziamento “Mi sembra un incubo quello che stiamo facendo da un anno a questa parte. Mi manca stringerci la mano, abbracciarci, toccarci, è fondamentale. Vivo il Covid come lo stanno vivendo tutti, speranzoso. Leggevo poco fa che il ministro Speranza diceva che il vaccino sarà gratis per tutti”. Dopo la pandemia riprenderà le tournée in teatro che è stato costretto ad interrompere. Lo spettacolo Qui Esu ...

RaiTre : “Per il pubblico #Maradona è stato come un fratello, che ammiri e ti fa preoccupare. Stasera faccio 110 passi indie… - tessy_94 : RT @sanremohistory: VINCE A QUOTA 7.327.344 VOTI IL 38° FESTIVAL DI SANREMO MASSIMO RANIERI CON 'PERDERE L'AMORE'! Le parole a volte non s… - thatgirldru : Ma era proprio necessario affidare un programma a Massimo Ranieri? Un po' di turn over? Non ci sono giovani in Rai? #Chilhavisto - ChiaraBistrot : Perché Massimo Ranieri ha i capelli cotonati??#chilhavisto - beppeiaf : Ma uno più giovane di Massimo Ranieri non c era? Che so Tutankamon.. #chilhavisto -