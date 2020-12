Martina Colombari, 45 anni, si mostra senza trucco e senza inganno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Per i più nostalgici, resta l’ex Miss Italia 1991. A 45 anni, Martina Colombari usa il proprio profilo Instagram anche e soprattutto per veicolare un’idea di bellezza femminile non ossessionata dal passare del tempo. Ieri, infatti, la modella e attrice romagnola ha pubblicato un intenso primo piano del suo volto. Nello scatto in bianco e nero si nota immediatamente l’assenza di makeup sul viso di Martina, la quale appare nella sua naturalezza, con piccoli accenni di rughe (perfettamente normali) sulla zona del contorno labbra e contorno occhi. O meglio, a giudicare dal tag della truccatrice Letizia Maestri, probabilmente un accenno di make-up c’è, ma super leggero, per non coprire la texture naturale della pelle e i segni del tempo. Citando Anna Magnani e la celebre frase rivolta al suo truccatore di fiducia: “Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care”. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Per i più nostalgici, resta l’ex Miss Italia 1991. A 45 anni, Martina Colombari usa il proprio profilo Instagram anche e soprattutto per veicolare un’idea di bellezza femminile non ossessionata dal passare del tempo. Ieri, infatti, la modella e attrice romagnola ha pubblicato un intenso primo piano del suo volto. Nello scatto in bianco e nero si nota immediatamente l’assenza di makeup sul viso di Martina, la quale appare nella sua naturalezza, con piccoli accenni di rughe (perfettamente normali) sulla zona del contorno labbra e contorno occhi. O meglio, a giudicare dal tag della truccatrice Letizia Maestri, probabilmente un accenno di make-up c’è, ma super leggero, per non coprire la texture naturale della pelle e i segni del tempo. Citando Anna Magnani e la celebre frase rivolta al suo truccatore di fiducia: “Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care”.

La splendida modella e attrice posta su Instagram un selfie no makeup, seguendo la tendenza che vede sempre più star e donne comuni mostrarsi sul social al naturale ...

