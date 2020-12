Mario Biondo è stato ucciso? Si torna in Spagna per trovare la verità: il gip dispone nuove indagini (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Morte Mario Biondo, le indagini sul caso andranno avanti per altri sei mesi. Il tribunale di Palermo ha quindi accolto la tesi della famiglia, secondo cui il cameraman non si sarebbe suicidato, ed il Gip di Palermo disposto una proroga delle indagini. La posizione del corpo, le ferite anomale ed altre contraddizioni da chiarire Che sulla scena del ritrovamento del corpo vi fossero tante anomalie mai davvero spiegate, ormai, è cosa nota. Dalla posizione del cadavere appeso alla libreria, con gli oggetti in ordine sulle mensole, alle strane ecchimosi sul corpo di Mario non certo compatibili con l’impiccamento. I piedi di Mario toccavano terra, il nodo largo della pashmina di seta intorno al suo collo non avrebbe mai potuto provocare le ferite che il 30enne palermitano aveva tra collo e ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Morte, lesul caso andranno avanti per altri sei mesi. Il tribunale di Palermo ha quindi accolto la tesi della famiglia, secondo cui il cameraman non si sarebbe suicidato, ed il Gip di Palermo disposto una proroga delle. La posizione del corpo, le ferite anomale ed altre contraddizioni da chiarire Che sulla scena del ritrovamento del corpo vi fossero tante anomalie mai davvero spiegate, ormai, è cosa nota. Dalla posizione del cadavere appeso alla libreria, con gli oggetti in ordine sulle mensole, alle strane ecchimosi sul corpo dinon certo compatibili con l’impiccamento. I piedi ditoccavano terra, il nodo largo della pashmina di seta intorno al suo collo non avrebbe mai potuto provocare le ferite che il 30enne palermitano aveva tra collo e ...

