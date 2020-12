Marinetti e il futurismo | dinamismo letterario e impulsività poetica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020), noto al secolo come Filippo Tommaso, nasce ad Alessandria d’Egitto nel 1876. Scrittore, poeta ma soprattutto fondatore di quella che sarà la prima Avanguardia storica del Novecento italiano: il Movimento Futurista.e la prima pubblicazione del Manifesto Filippo Tommaso, personalità anticonformista e temeraria, fingendosi innamorato della figlia di un ricco egiziano comproprietario del quotidiano francese Le Figaro, riesce a far pubblicare in prima pagina un suo testo intitolato “Le Futurisme”. Il suddetto testo composto da undici punti ben precisi, sottende a quello che poi sarà il Movimento Futurista.e il Manifesto futurista, pubblicazione su Le Figaro, 1909 – Photo Credits: m.facebook.comUna serie di diciture che descrivono le peculiarità ...