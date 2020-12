Maria Teresa Ruta | il racconto al GF Vip | “Ho fatto l’amore in un sarcofago!”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’aneddoto diraccontato ai vipponi In queste ore al Grande Fratello Vipsi è scatenata con i suoi racconti. In cucina con Cristiano Malgioglio e altri concorrenti ha raccontato di averin un sarcofago con il suo Roberto e che poi sono arrivati i turisti, sorprendendo i suoi compagni di viaggio, in particolare il nuovo arrivato, Cristiano Malgioglio. “Ero in Egitto con Roberto, era l’unico posto fresco, c’erano 50 gradi! Eravamo in una teca quando un gruppo di turisti è passato. Roberto era nudo io per coprirlo facevo finta di fare le foto!” Malgioglio, sorpreso, ha commentato: “Ma tu mi sconvolgi! Tu sei pazza!”. Un aneddoto che ha provocato risate nella ...