Maria Callas: una reincarnata Cleopatra nella voce del Novecento (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Come nelle rappresentazioni che i nostri immaginari hanno prodotto dei grandi personaggi della storia, il racconto comincia dalla fine. Perchè è solo trattando apertamente il tema di Thanatos, che riusciamo a liberarci dall’inevitabilità della sorte. La fama della morte di Achille, la malattia di Alessandro Magno, il mistero che avvolge quella di Caravaggio, la giovinezza appassita di Mozart, Cleopatra e l’aspide. La conoscenza dei loro destini ci fa avvertire che nulla termina definitivamente per coloro i quai persino l’estrema debolezza è riverbero di una vita che continua a rimodularsi all’infinito in forma di mitologia. Anna Maria Cecilia Sofia Kalos più nota come Maria Callas morì a Parigi in questo anniversario, 16 settembre 1977. Nonostante sinistre voci parlassero di suicidio, il referto medico disse che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Come nelle rappresentazioni che i nostri immaginari hanno prodotto dei grandi personaggi della storia, il racconto comincia dalla fine. Perchè è solo trattando apertamente il tema di Thanatos, che riusciamo a liberarci dall’inevitabilità della sorte. La fama della morte di Achille, la malattia di Alessandro Magno, il mistero che avvolge quella di Caravaggio, la giovinezza appassita di Mozart,e l’aspide. La conoscenza dei loro destini ci fa avvertire che nulla termina definitivamente per coloro i quai persino l’estrema debolezza è riverbero di una vita che continua a rimodularsi all’infinito in forma di mitologia. AnnaCecilia Sofia Kalos più nota comemorì a Parigi in questo anniversario, 16 settembre 1977. Nonostante sinistre voci parlassero di suicidio, il referto medico disse che ...

teatrolafenice : ?? Un intero ordine di palchi con foto e documenti editi e inediti di quando si esibiva qui le è doverosamente tribu… - teatroallascala : Oggi ricordiamo / Today we remember Maria Callas #natioggi - leone52641 : RT @ruggierofilann4: 97 ANNI FA NASCEVA MARIA CALLAS. PER LEI FU CONIATO IL TERMINE DIVINA. E' STATA LA PIU' GRANDE CANTANTE LIRICA DI TUTT… - emoustai : RT @teatrolafenice: ?? Un intero ordine di palchi con foto e documenti editi e inediti di quando si esibiva qui le è doverosamente tributato… - Taiseishogun : RT @ruggierofilann4: 97 ANNI FA NASCEVA MARIA CALLAS. PER LEI FU CONIATO IL TERMINE DIVINA. E' STATA LA PIU' GRANDE CANTANTE LIRICA DI TUTT… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Callas Nasceva oggi Maria Callas: la storia straordinaria del soprano ViaggiNews.com Maria by Callas, alla scoperta dell’icona musicale in una clip esclusiva

Maria e la Callas, gloria e malinconia; in arrivo il documentario che prova a raccontare entrambe le anime della grande cantante[leggi] ...

Nasceva oggi Maria Callas: la storia straordinaria del soprano

Maria Callas è stata la cantante lirica più straordinaria di tutti i tempi. Scopriamo insieme tutto ciò che c'è da sapere su di lei.

Maria e la Callas, gloria e malinconia; in arrivo il documentario che prova a raccontare entrambe le anime della grande cantante[leggi] ...Maria Callas è stata la cantante lirica più straordinaria di tutti i tempi. Scopriamo insieme tutto ciò che c'è da sapere su di lei.