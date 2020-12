Margherita Zanin | ‘Astri’ il nuovo singolo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo il successo dell’album “Distanza in Stanza”, vincitore del premio MEI come miglior disco indipendente 2019,torna con ildal titolo “Astri“. E’ in rotazione radiofonica, nei principali digital store e piattaforme streaming da martedì 1 dicembre 2020, “Astri” ilbrano discritto e prodotto dalla stessa artista insieme a Giovanni Garibaldi e Lele Battista. Con queste parole l’artista ligure parla del suo: «Di solito scrivo testi semplici che racchiudono le mie emozioni, i miei dubbi, quello che sto sognando. Un testo come quello di “Astri” si sofferma sulle incombenze generali dell’amore, che sono frutto di esperienze e riflessioni. Una frase della canzone ...