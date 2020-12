Maradona | una fine inspiegabile | ecco dove è morto | foto sconcertanti Ma com' è possibile? | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La morte di Diego Armandoterrà banco ancora per diverso tempo, purtroppo. Come se non bastasse la rilevanza mondiale del personaggio in questione,a 60 anni con la nomea di calciatore più forte di tutti i tempi, adesso ci sono le inchieste dei giornali e le indagini ufficiali a gettare ombre sulla scomparsa del Pibe de Oro. Il quale è stato sorpreso da un arresto cardiaco mentre si trovava in una casa nel quartiere San Andres: è proprio il luogo scelto per la riabilitazione di Diego, che era in uno stato complicato dopo otto giorni di ricoveri per l'operazione per un ematoma subdurale, ad essere al centro delle maggiori polemiche. Il quotidiano Olè ha pubblicato ledella “casa senza bagno”, sostenendo che non aveva le condizioni necessarie per ospitare: “L'immobile affittato ha un ...