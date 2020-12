Maradona, nei Quartieri Spagnoli di Napoli nasce il «Comitato memoriale maradoniano» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È nato ieri nei Quartieri Spagnoli di Napoli il 'Comitato memoriale maradoniano' con lo scopo di fare del largo in via Emanuele De Deo, dove svetta il grande murale dedicato a... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È nato ieri neidiil '' con lo scopo di fare del largo in via Emanuele De Deo, dove svetta il grande murale dedicato a...

FBiasin : La sorte ha deciso che giocasse nei nostri anni. Possiamo ritenerci davvero fortunati. #Maradona - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - chetempochefa : 'È stato molto ingeneroso definire #Maradona secondo canoni usuali, perché lui non era in nessun modo usuale. L'ecc… - mauro_crescenzo : Maradona, nei Quartieri Spagnoli di Napoli nasce il «Comitato memoriale maradoniano» - pazzoperrep : La prima di oggi. Oggi è il Rubik Day. Torna il titolone (Covid) su due righe. Bene fotonotizia su argomento non po… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona nei Maradona, nei Quartieri Spagnoli di Napoli nasce il «Comitato memoriale maradoniano» Il Mattino Una volta il lutto durava quaranta giorni

Ho apprezzato più di ogni altra cosa il tributo di Bruno Conti a Maradona e a noi napoletani. Sono triste per la solitudine in cui è morto ...

Acerra, 8 arresti nei Mariniello: anche il boss ucciso vittima degli strozzini del suo clan

I carabinieri hanno arrestato 8 persone tra Napoli e Tenerife (Spagna), accusate di fare parte di un gruppo di strozzini, legati al clan Mariniello, che applicava tassi usurari sui prestiti fino al 1 ...

Ho apprezzato più di ogni altra cosa il tributo di Bruno Conti a Maradona e a noi napoletani. Sono triste per la solitudine in cui è morto ...I carabinieri hanno arrestato 8 persone tra Napoli e Tenerife (Spagna), accusate di fare parte di un gruppo di strozzini, legati al clan Mariniello, che applicava tassi usurari sui prestiti fino al 1 ...