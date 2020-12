Maradona, indagata anche la psichiatra (Di mercoledì 2 dicembre 2020) In attesa dell'esito degli esami tossicologici, che verranno svolti in giornata, le indagini si concentrano sull'abitazione in cui Maradona ha trascorso gli ultimi giorni di vita e sul trattamento ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) In attesa dell'esito degli esami tossicologici, che verranno svolti in giornata, le indagini si concentrano sull'abitazione in cuiha trascorso gli ultimi giorni di vita e sul trattamento ...

maracana1950 : RT @Gazzetta_it: #Maradona, #indagata anche la #psichiatra. Le accuse: “Costretto a vivere in condizioni vergognose” #addiodiego https://t.… - _SiGonfiaLaRete : #Maradona, indagata anche la psichiatra - sportli26181512 : Maradona, indagata anche la psichiatra. Povero Diego, 'costretto in condizioni vergognose': Maradona, indagata anch… - Gazzetta_it : #Maradona, #indagata anche la #psichiatra. Le accuse: “Costretto a vivere in condizioni vergognose” #addiodiego… -