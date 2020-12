Maradona, ecco la casa dove è morto (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Fa una certa impressione scorrere le foto pubblicate dal quotidiano argentino Clarìn . Si tratta di una casa, bella o brutta, grande o piccola poco importa. Si tratta di un luogo di morte , la morte ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Fa una certa impressione scorrere le foto pubblicate dal quotidiano argentino Clarìn . Si tratta di una, bella o brutta, grande o piccola poco importa. Si tratta di un luogo di morte , la morte ...

robertosaviano : Come posso spiegare a chi non è di Napoli cosa è stato #Maradona per noi? Ci ho provato ieri sera a @chetempochefa.… - ValeYellow46 : Misano 2008, ecco cosa succedeva quando la gente vedeva Maradona Indimenticabile Diego - Sport_Mediaset : #Maradona, ecco l'eredità: 75 milioni di dollari. Spuntano almeno altri sei figli che chiedono il riconoscimento, q… - sportli26181512 : #Maradona, ecco la casa dove è morto FOTO: Il quotidiano argentino Clarin ha pubblicato le foto dell'abitazione nel… - cerucrazia : Buongiorno, finalmente nevica: ecco il nostro omaggio a Maradona. -