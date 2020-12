Maradona e il patrimonio da spartire | 11 figli in corsa per l’eredità?

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non c’è pace per Diego Armando Maradona. A pochi giorni dalla triste scomparsa, infatti, un presunto figlio – per bocca del suo avvocato – ha chiesto la riesumazione della salma così da poter effettuare la prova del DNA: il ragazzo si chiama Santiago Lara, 19 anni, già ospite anche dell tv italiana, e racconta di essere nato dalla relazione tra Natalia Garat, una modella morta di cancro anni fa, e appunto il compianto campione.