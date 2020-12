Maltempo, situazione in peggioramento: ampliata e prorogata l’allerta meteo in Campania (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Protezione civile regionale ha ampliato e prorogato l’avviso di allerta meteo in Campania a seguito del peggioramento delle condizioni atmosferiche. Allerta meteo in Campania La perturbazione che sta interessando la Campania si intensificherà a partire da questo pomeriggio ad iniziare dal settore settentrionale della regione per poi interessare anche il resto del territorio Leggi su 2anews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Protezione civile regionale ha ampliato e prorogato l’avviso di allertaina seguito deldelle condizioni atmosferiche. AllertainLa perturbazione che sta interessando lasi intensificherà a partire da questo pomeriggio ad iniziare dal settore settentrionale della regione per poi interessare anche il resto del territorio

AndreD81 : RT @TerraVivaCisl: #maltempo #Calabria la situazione richiede immediati #investimenti su #infrastrutture e azioni di #prevenzione. La denun… - GazzettAvellino : Maltempo, situazione in peggioramento, allerta arancione (gialla su Irpinia e Sannio) prorogata fino alle 18 di gio… - GazzettaSalerno : Maltempo, situazione in peggioramento, allerta arancione prorogata fino alle 18 di giovedì 3. - dariocurcio5 : #maltempo. In peggioramento la situazione in #Campania. La Protezione civile regionale proroga e amplia la… - serpicofra : Cresce la marea a Venezia, il Mose si alza e la città resta asciutta #Mose #maltempo -