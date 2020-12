Maltempo, la situazione peggiora in Campania: allerta arancione prorogata e ampliata (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – “La perturbazione che sta interessando la Campania si intensifichera’ a partire da questo pomeriggio ad iniziare dal settore settentrionale della regione per poi interessare anche il resto del territorio dando luogo ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo”. Lo annuncia la Protezione civile della Campania che, a seguito dell’evolversi degli scenari e dell’elaborazione dei modelli matematici di oggi, ha esteso e ampliato la gia’ vigente allerta meteo. Nello specifico, dalle 20 di oggi e fino alle 18 di domani: allerta “Arancione” per le seguenti zone: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento Su tutte le altre zone sara’ allerta “Gialla”. Leggi su dire (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – “La perturbazione che sta interessando la Campania si intensifichera’ a partire da questo pomeriggio ad iniziare dal settore settentrionale della regione per poi interessare anche il resto del territorio dando luogo ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo”. Lo annuncia la Protezione civile della Campania che, a seguito dell’evolversi degli scenari e dell’elaborazione dei modelli matematici di oggi, ha esteso e ampliato la gia’ vigente allerta meteo. Nello specifico, dalle 20 di oggi e fino alle 18 di domani: allerta “Arancione” per le seguenti zone: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento Su tutte le altre zone sara’ allerta “Gialla”.

