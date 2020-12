Maldini | «Ibra ha detto ai giovani “voi correte | alle responsabilità ci penso io”»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il peso diè riassunto in una frase di: «dice: ‘Voi siete, fate quello che dovete fare, leme le prendo io”» Il Milan capolista è una sua creatura, di. Che intervistato da DAZN svela che l’idea di portare in rossonerohimovic non è stata improvvisata a gennaio scorso, ma addirittura l’anno prima. Una “scommessa”, come la chiama lui, stravinta: “era già un’idea dal gennaio precedente. Avevamo parlato con lui e con Mino Raiola. Lui però aveva dato la parola ai Galaxy che se avessero raggiunto un certo risultato sportivo ed economico sarebbe rimasto. Quindi, una volta raggiunto quel risultato, lui ha‘mi dispiace, ne riparliamo’. Naturalmente aveva ...