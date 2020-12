Maldini a DAZN: «Fui contattato dal PSG. Delusione? Duarte è stato sfortunato» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Paolo Maldini ha parlato a tutto tondo a DAZN, dal proprio nuovo ruolo al Milan al progetto giovani guidato da Ibra Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, nel corso della sua intervista a DAZN, racconta diversi dettagli sulla sua gestione del club rossonero. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU MILANNEWS24 PSG – «È stato facile dire di sì. Nel recente passato c’è stata la possibilità di entrare nell’altro gruppo con Fassone e Mirabelli, ma non ci siamo trovati d’accordo su determinate cose. C’era anche la possibilità di entrare con Barbara. La mia scelta, oltre ad un interessamento del PSG sempre attraverso Leonardo, è sempre stata legata ai colori rossoneri». GIOVANI – «Difficile trovare uno che mi abbia deluso. Duarte è stato sfortunato, ha avuto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Paoloha parlato a tutto tondo a, dal proprio nuovo ruolo al Milan al progetto giovani guidato da Ibra Il direttore tecnico del Milan Paolo, nel corso della sua intervista a, racconta diversi dettagli sulla sua gestione del club rossonero. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU MILANNEWS24 PSG – «Èfacile dire di sì. Nel recente passato c’è stata la possibilità di entrare nell’altro gruppo con Fassone e Mirabelli, ma non ci siamo trovati d’accordo su determinate cose. C’era anche la possibilità di entrare con Barbara. La mia scelta, oltre ad un interessamento del PSG sempre attraverso Leonardo, è sempre stata legata ai colori rossoneri». GIOVANI – «Difficile trovare uno che mi abbia deluso., ha avuto ...

AntoVitiello : #Maldini a Dazn: “Sono legato ad un #Milan vincente, la mia figura è legata a qualcosa che non sia solo rivolto a m… - sportli26181512 : Maldini: 'Van Basten e Ibra super campioni dentro e fuori dal campo': Ai microfoni di DAZN, Paolo Maldini ha parlat… - kimichina7 : RT @DAZN_IT: Maldini e il rapporto col figlio Daniel ?? 'Balza-Maldini, partecipa alla call' è su #DAZN - Alessan34958222 : RT @MilanLiveIT: #Maldini: 'Mi voleva il #PSG. #Pioli mi ha colpito in un aspetto. #Bennacer, che personalità' L'INTERVISTA COMPLETA A @DA… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Maldini: 'Il Milan che non entra in Champions League da 6-7 anni è qualcosa che non si può sentire, abbiamo un p… -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini DAZN HTTP/1.1 Server Too Busy