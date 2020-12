Mafia dei Nebrodi, Agea e ministero delle Politiche agricole non si presentano all’udienza del processo per truffa sui fondi Ue (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Parti offese tutti assenti all’udienza preliminare per il processo sulla Mafia dei Nebrodi. L’Agea, ma anche il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali non si sono presentate all’udienza preliminare nell’aula Bunker a Messina che si è tenuta lo scorso 25 novembre, durante la quale la gup Simona Finocchiaro ha ammesso, invece, la richiesta di costituzione di parte civile dell’Ente Parco dei Nebrodi. Un’assenza insolita ma non irrecuperabile: hanno tempo per la costituzione di parte fino all’inizio del dibattimento. È prevista per il 2 dicembre la prossima udienza di fronte al gup per il processo scaturito dall’inchiesta della procura di Messina, guidata da Maurizio De ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Parti offese tutti assentipreliminare per ilsulladei. L’, ma anche ilalimentari e forestali non si sono presentatepreliminare nell’aula Bunker a Messina che si è tenuta lo scorso 25 novembre, durante la quale la gup Simona Finocchiaro ha ammesso, invece, la richiesta di costituzione di parte civile dell’Ente Parco dei. Un’assenza insolita ma non irrecuperabile: hanno tempo per la costituzione di parte fino all’inizio del dibattimento. È prevista per il 2 dicembre la prossima udienza di fronte al gup per ilscaturito dall’inchiesta della procura di Messina, guidata da Maurizio De ...

