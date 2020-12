Macchinette mangiaplastica in mercati Laurentino e Nuovo Cinecittà (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma – A partire da oggi, le Macchinette mangiaplastica per la raccolta e il riciclo di bottiglie sono state attivate in altri due mercati di Roma Capitale: rispettivamente, una al Laurentino, nel Municipio IX, e l’altra nel mercato Nuovo Cinecitta’, all’interno del Municipio VII. Entrambi gli ecocompattatori sono stati inaugurati dalla Sindaca Virginia Raggi, che, nel secondo dei due mercati, e’ stata accompagnata da Corrado Dentis, Presidente del consorzio Coripet, partner dell’iniziativa “Riciclami al mercato… e sarai premiato!”. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma. La logica di raccolta e riciclo e’ quella del “bottle to bottle”: i materiali raccolti avranno nuova vita, in vista dell’obiettivo europeo fissato al 2025 di produrre bottiglie contenenti un 25% di PET riciclato ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma – A partire da oggi, leper la raccolta e il riciclo di bottiglie sono state attivate in altri duedi Roma Capitale: rispettivamente, una al, nel Municipio IX, e l’altra nel mercatoCinecitta’, all’interno del Municipio VII. Entrambi gli ecocompattatori sono stati inaugurati dalla Sindaca Virginia Raggi, che, nel secondo dei due, e’ stata accompagnata da Corrado Dentis, Presidente del consorzio Coripet, partner dell’iniziativa “Riciclami al mercato… e sarai premiato!”. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma. La logica di raccolta e riciclo e’ quella del “bottle to bottle”: i materiali raccolti avranno nuova vita, in vista dell’obiettivo europeo fissato al 2025 di produrre bottiglie contenenti un 25% di PET riciclato ...

