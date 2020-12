“Macché razzismo, non sa ballare”. Il corpo di danza di Berlino smaschera la ballerina afro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Berlino, 2 dic – La notizia ha iniziato a girare in Italia negli ultimi giorni. Chloé Lopes Gomes, ballerina francese dai chiari tratti afro, ha lasciato lo Staatsballet di Berlino perché le sarebbe stato chiesto di ballare il Lago dei cigni con la faccia dipinta di bianco: un chiaro caso di razzismo, a detta della diretta interessata e di chi le ha dato credito. E infatti la ballerina ha formulato tali accuse sullo Spiegel, che ha di fatto messo sul banco degli imputati uno dei corpi di danza più famosi del globo. La stampa italiana, ovviamente, si è buttata a capofitto sulla notizia, dando fondo a tutto il suo arsenale politicamente corretto. Ma c’è qualcosa che non torna in tutta questa vicenda. Narrazione a senso unico La Lopes Gomes, in effetti, è la prima ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020), 2 dic – La notizia ha iniziato a girare in Italia negli ultimi giorni. Chloé Lopes Gomes,francese dai chiari tratti, ha lasciato lo Staatsballet diperché le sarebbe stato chiesto di ballare il Lago dei cigni con la faccia dipinta di bianco: un chiaro caso di, a detta della diretta interessata e di chi le ha dato credito. E infatti laha formulato tali accuse sullo Spiegel, che ha di fatto messo sul banco degli imputati uno dei corpi dipiù famosi del globo. La stampa italiana, ovviamente, si è buttata a capofitto sulla notizia, dando fondo a tutto il suo arsenale politicamente corretto. Ma c’è qualcosa che non torna in tutta questa vicenda. Narrazione a senso unico La Lopes Gomes, in effetti, è la prima ...

