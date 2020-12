L' usura cresce del 6 | 5 per cento | 100 000 imprese italiane in crisi di liquidità esposte alle mire della criminalità

cronaca_news : L'usura cresce del 6,5 per cento, 100.000 imprese italiane in crisi di liquidità esposte alle mire della criminalit… -

Ultime Notizie dalla rete : usura cresce

La Repubblica

I casi di usura aumentati del 6,5 per cento, le prime 23 inchieste aperte da pm delle direzioni distrettuali antimafia e gli interventi dei prefetti con lo strumento di prevenzione dell'interdittiva a ...Il ricorso a forme di finanziamento usurario e pertanto illegale da parte di quanti privi di denaro e di risorse non offrono garanzie per fruire di un credito bancario, per ottenere un mutuo, è molto ...