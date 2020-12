L’urlo della fede nascosta di Giuseppe Leone contro il Covid: nell’arte la strada per la salvezza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) di Azzurra Immediato “Nei momenti di paura e di angoscia, l’uomo riacquisisce il credo e la fede, cioè quando l’ignoto lo spaventa, egli si rivolge sempre a Dio, al Cristo o alla Croce” afferma Giuseppe Leone che, a 600 chilometri e più di distanza, grazie alla tecnologia, mi pone dinanzi al suo ultimo lavoro, un’opera nata nei giorni scorsi, a ridosso delle ultime ed ovvie restrizioni che hanno reso la Regione Campania, zona rossa, in lockdown, a causa della recrudescenza del Covid 19. “L’urlo della fede nascosta” è l’emblematico titolo del lavoro di Leone che rappresenta, nel solco di una ricerca mai sopita, quel ricordo all’emblema atavico dell’ex voto che ritorna, qui, con una eco attuale – come sempre accade nelle ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) di Azzurra Immediato “Nei momenti di paura e di angoscia, l’uomo riacquisisce il credo e la, cioè quando l’ignoto lo spaventa, egli si rivolge sempre a Dio, al Cristo o alla Croce” affermache, a 600 chilometri e più di distanza, grazie alla tecnologia, mi pone dinanzi al suo ultimo lavoro, un’opera nata nei giorni scorsi, a ridosso delle ultime ed ovvie restrizioni che hanno reso la Regione Campania, zona rossa, in lockdown, a causarecrudescenza del19. “” è l’emblematico titolo del lavoro diche rappresenta, nel solco di una ricerca mai sopita, quel ricordo all’emblema atavico dell’ex voto che ritorna, qui, con una eco attuale – come sempre accade nelle ...

