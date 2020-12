Lupin, la nuova serie sul ladro gentiluomo trama, cast e immagini (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’idea di una serie live-action su Lupin non sembrava la più brillante tra le tante messe in campo da Netflix. A maggior ragione quando si seppe che l’attore principale sarebbe stato Omar Sy, che sotto molti punti di vista appare lontano dal personaggio in cilindro e tuba brillantemente interpretato da George Descrieres (e non si tratta del colore della pelle) e più vicino al Lupin III dei cartoni animati. Eppure le prime immagini, il trailer e la sinossi iniziale fanno capire come ancora una volta il colosso dello streaming ha fatto le cose in grande con l’obiettivo di non deludere i tanti fan del celebre personaggio letterario ideato da Maurice Leblanc e che Omar Sy, essendo quell’attore bravissimo che è, risulta perfetto per fare il nuovo Lupin. Lupin, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’idea di unalive-action sunon sembrava la più brillante tra le tante messe in campo da Netflix. A maggior ragione quando si seppe che l’attore principale sarebbe stato Omar Sy, che sotto molti punti di vista appare lontano dal personaggio in cilindro e tuba brillantemente interpretato da George Descrieres (e non si tratta del colore della pelle) e più vicino alIII dei cartoni animati. Eppure le prime, il trailer e la sinossi iniziale fanno capire come ancora una volta il colosso dello streaming ha fatto le cose in grande con l’obiettivo di non deludere i tanti fan del celebre personaggio letterario ideato da Maurice Leblanc e che Omar Sy, essendo quell’attore bravissimo che è, risulta perfetto per fare il nuovo, ...

