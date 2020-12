L' Uk autorizza il vaccino ma lo vieta ai ragazzi fino ai 16 anni

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Dallazione UK prime notizie sulPfizer: 1) nonto sotto i 16di età 2) non indicato (come da me previsto) per donne gravide e durante l’allattamento”. Lo scrive su Facebook il virologo RobertoBurioni, docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Nella corsa alanti-Covid la Gran Bretagna brucia i tempi ed approva, primo Paese al mondo, il siero della Pfizer-BioNTech che sarà disponibile nel Paese a partire dalla prossima settimana. Ma anche l’Italia avvia la macchina che porterà alla più grande campagna di vaccinazione mai attuata con la presentazione, oggi in Parlamento, del Piano per i vaccini Covid da parte del ministro della Salute Roberto Speranza. Un piano strategico che si basa, innanzitutto, su un principio di assoluta eguaglianza: ...