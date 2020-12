L’Uefa pensa a riformare la Champions: 36 squadre senza gironi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'Uefa sta pensando di riformare la Champions League abolendo la fase a gironi e organizzando un campionato a 36 squadre. Lo scrivono Telegraph e Times. Secondo questa formula ogni club disputerebbe 10 gare, cinque in casa e cinque in trasferta, contro 10 avversari diversi. La prima fase, anziché i sei turni attuali, avrà dunque 10 match. A questo punto, le prime sedici classificate si sfiderebbero agli ottavi, mentre retrocederebbe in Europa League chi finisca tra la 17° e la 24° posizione. Gli accoppiamenti sarebbero incrociati (prima contro sedicesima, seconda con quindicesima, e così via). In tal modo si offrirebbero più partite europee ai club allontanando la minaccia della Superlega.Nel 2012, alla Bild, l`allora presidente Uefa Michel Platini parò di una Champions League a 64 ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'Uefa stando dilaLeague abolendo la fase ae organizzando un campionato a 36. Lo scrivono Telegraph e Times. Secondo questa formula ogni club disputerebbe 10 gare, cinque in casa e cinque in trasferta, contro 10 avversari diversi. La prima fase, anziché i sei turni attuali, avrà dunque 10 match. A questo punto, le prime sedici classificate si sfiderebbero agli ottavi, mentre retrocederebbe in Europa League chi finisca tra la 17° e la 24° posizione. Gli accoppiamenti sarebbero incrociati (prima contro sedicesima, seconda con quindicesima, e così via). In tal modo si offrirebbero più partite europee ai club allontanando la minaccia della Superlega.Nel 2012, alla Bild, l`allora presidente Uefa Michel Platini parò di unaLeague a 64 ...

