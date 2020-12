Luciano Ligabue | «Non voglio pensare che il futuro della musica sarà in streaming»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) «In questo anno molto particolare nella sua sfiga e nella sua tragicità, avevamo in testa di fare tanto per festeggiare i 30 anni di carriera, che meritavano la migliore delle feste possibili» rivela Luciano Ligabue in collegamento su Zoom, costretto a rivedere i piani per quel concerto, 30 anni in un (nuovo) giorno, che avrebbe dovuto ripercorrere i suoi successi e che è stato rimandato il 19 giugno 2021 lì dove avrebbe dovuto svolgersi la prima volta: alla nuova RCF Arena di Reggio Emilia. Lì dove non è arrivato il live, però, ecco un doppio disco in uscita il 4 dicembre: 7 e 77+7. Il primo, di inediti, e, il secondo, di 77 singoli che hanno fatto il successo di Ligabue. Il numero 7, d’altronde, è una costante nella vita e nella carriera del cantante: «7 è il mio numero preferito, il mio nome e cognome sono costituiti da 7 lettere, sono nato il 7 gennaio, il mio primo concerto è stato nel 1987 e il primo stadio nel 1997. Da allora, un po’ per gioco e un po’ come pretesto, ho sempre fatto del 7 un marchio di fabbrica. Anche perché non è giusto inimicarsi le stelle» racconta Liga, che ha approfittato del lockdown non solo per continuare a fare musica, ma anche per ripensare al suo passato e trarne per la prima volta un bilancio. https://www.youtube.com/watch?v=-HxVydEcPH4